توكنوميكس First Neiro on ETH (NEIROCTO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول First Neiro on ETH (NEIROCTO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات First Neiro on ETH (NEIROCTO) Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon. الموقع الرسمي: https://www.neiroeth.io/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/FkmodwcM4YULTKLNMo7VHs4HLPvm8iBVLJHTj9YhMr9h اشتر NEIROCTO الآن!

توكنوميكس First Neiro on ETH (NEIROCTO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار First Neiro on ETH (NEIROCTO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 174.63M $ 174.63M $ 174.63M إجمالي العرض: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B العرض المتداول: $ 420.68B $ 420.68B $ 420.68B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 174.63M $ 174.63M $ 174.63M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00310081 $ 0.00310081 $ 0.00310081 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 السعر الحالي: $ 0.0004151 $ 0.0004151 $ 0.0004151 معرفة المزيد عن سعر First Neiro on ETH (NEIROCTO)

توكنوميكس First Neiro on ETH (NEIROCTO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس First Neiro on ETH (NEIROCTO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NEIROCTO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NEIROCTO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NEIROCTO، استكشف السعر المباشر لتوكن NEIROCTO!

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