توكنوميكس NAVI Protocol (NAVX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NAVI Protocol (NAVX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NAVI Protocol (NAVX) NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch. الموقع الرسمي: https://www.naviprotocol.io/ الوثيقة البيضاء: https://naviprotocol.gitbook.io/navi-protocol-developer-docs/ مستكشف الكتل: https://suivision.xyz/coin/0xa99b8952d4f7d947ea77fe0ecdcc9e5fc0bcab2841d6e2a5aa00c3044e5544b5::navx::NAVX اشتر NAVX الآن!

توكنوميكس NAVI Protocol (NAVX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NAVI Protocol (NAVX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 38.24M $ 38.24M $ 38.24M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 589.46M $ 589.46M $ 589.46M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 64.88M $ 64.88M $ 64.88M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2849 $ 0.2849 $ 0.2849 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.029139384042176107 $ 0.029139384042176107 $ 0.029139384042176107 السعر الحالي: $ 0.06488 $ 0.06488 $ 0.06488 معرفة المزيد عن سعر NAVI Protocol (NAVX)

توكنوميكس NAVI Protocol (NAVX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NAVI Protocol (NAVX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NAVX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NAVX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NAVX، استكشف السعر المباشر لتوكن NAVX!

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