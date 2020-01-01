توكنوميكس NATIX Network (NATIX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NATIX Network (NATIX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NATIX Network (NATIX) NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally. الموقع الرسمي: https://www.natix.network/ الوثيقة البيضاء: https://docs.natix.network/whitepaper مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/FRySi8LPkuByB7VPSCCggxpewFUeeJiwEGRKKuhwpKcX اشتر NATIX الآن!

توكنوميكس NATIX Network (NATIX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NATIX Network (NATIX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.75M $ 14.75M $ 14.75M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 16.13B $ 16.13B $ 16.13B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00223 $ 0.00223 $ 0.00223 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 السعر الحالي: $ 0.000914 $ 0.000914 $ 0.000914 معرفة المزيد عن سعر NATIX Network (NATIX)

توكنوميكس NATIX Network (NATIX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NATIX Network (NATIX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NATIX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NATIX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NATIX، استكشف السعر المباشر لتوكن NATIX!

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