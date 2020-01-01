توكنوميكس Napoli Fan Token (NAP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Napoli Fan Token (NAP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Napoli Fan Token (NAP) The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences. الموقع الرسمي: https://www.socios.com/ssc-napoli-what-is-a-fan-token/ مستكشف الكتل: https://chiliscan.com/token/0xbe7f1ebb1fd6246844e093b04991ae0e66d12c77 اشتر NAP الآن!

توكنوميكس Napoli Fan Token (NAP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Napoli Fan Token (NAP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.84M $ 6.84M $ 6.84M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 12.409 $ 12.409 $ 12.409 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.43330404301464787 $ 0.43330404301464787 $ 0.43330404301464787 السعر الحالي: $ 0.6843 $ 0.6843 $ 0.6843 معرفة المزيد عن سعر Napoli Fan Token (NAP)

توكنوميكس Napoli Fan Token (NAP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Napoli Fan Token (NAP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NAP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NAP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NAP، استكشف السعر المباشر لتوكن NAP!

كيفية شراء NAP هل أنت مهتم بإضافة Napoli Fan Token (NAP) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء NAP ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء NAP على MEXC الآن!

تاريخ سعر Napoli Fan Token (NAP) يساعد تحليل تاريخ أسعار NAP المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار NAP الآن!

توقعات سعر NAP هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه NAP؟ تجمع صفحة توقعات أسعار NAP الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر NAP الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!