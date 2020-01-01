توكنوميكس Nakamoto Games (NAKA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nakamoto Games (NAKA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nakamoto Games (NAKA) Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income. الموقع الرسمي: https://www.nakamoto.games/ مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0x311434160d7537be358930def317afb606c0d737 اشتر NAKA الآن!

توكنوميكس Nakamoto Games (NAKA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nakamoto Games (NAKA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 40.16M $ 40.16M $ 40.16M إجمالي العرض: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M العرض المتداول: $ 105.76M $ 105.76M $ 105.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 68.35M $ 68.35M $ 68.35M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.44 $ 3.44 $ 3.44 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.3797 $ 0.3797 $ 0.3797 معرفة المزيد عن سعر Nakamoto Games (NAKA)

توكنوميكس Nakamoto Games (NAKA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nakamoto Games (NAKA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NAKA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NAKA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NAKA، استكشف السعر المباشر لتوكن NAKA!

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