توكنوميكس Halving Crypto Index (MX02) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Halving Crypto Index (MX02)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

توكنوميكس Halving Crypto Index (MX02) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Halving Crypto Index (MX02)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: -- -- -- أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: -- -- -- معرفة المزيد عن سعر Halving Crypto Index (MX02)

توكنوميكس Halving Crypto Index (MX02): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Halving Crypto Index (MX02) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MX02 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MX02 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MX02، استكشف السعر المباشر لتوكن MX02!

كيفية شراء MX02 هل أنت مهتم بإضافة Halving Crypto Index (MX02) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء MX02 ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء MX02 على MEXC الآن!

تاريخ سعر Halving Crypto Index (MX02) يساعد تحليل تاريخ أسعار MX02 المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار MX02 الآن!

توقعات سعر MX02 هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه MX02؟ تجمع صفحة توقعات أسعار MX02 الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر MX02 الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!