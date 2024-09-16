توكنوميكس Moodeng on Eth (MOODENGETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Moodeng on Eth (MOODENGETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Moodeng on Eth (MOODENGETH) Moodeng هي عملة ميم كوين مدفوعة من المجتمع على إيثريوم، مستوحاة من فرس النهر الشهير من حديقة حيوان تايلاندية. الموقع الرسمي: https://moodeng.vip/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x28561b8a2360f463011c16b6cc0b0cbef8dbbcad اشتر MOODENGETH الآن!

توكنوميكس Moodeng on Eth (MOODENGETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Moodeng on Eth (MOODENGETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.56M $ 9.56M $ 9.56M إجمالي العرض: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B العرض المتداول: $ 408.51B $ 408.51B $ 408.51B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.84M $ 9.84M $ 9.84M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00043539 $ 0.00043539 $ 0.00043539 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000058464497807 $ 0.000000058464497807 $ 0.000000058464497807 السعر الحالي: $ 0.0000234 $ 0.0000234 $ 0.0000234 معرفة المزيد عن سعر Moodeng on Eth (MOODENGETH)

توكنوميكس Moodeng on Eth (MOODENGETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Moodeng on Eth (MOODENGETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MOODENGETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MOODENGETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MOODENGETH، استكشف السعر المباشر لتوكن MOODENGETH!

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