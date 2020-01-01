توكنوميكس Helium Mobile (MOBILE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Helium Mobile (MOBILE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Helium Mobile (MOBILE) Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain. الموقع الرسمي: https://www.helium.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/mb1eu7TzEc71KxDpsmsKoucSSuuoGLv1drys1oP2jh6 اشتر MOBILE الآن!

توكنوميكس Helium Mobile (MOBILE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Helium Mobile (MOBILE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 36.49M $ 36.49M $ 36.49M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 89.28B $ 89.28B $ 89.28B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0082 $ 0.0082 $ 0.0082 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000070400808645459 $ 0.000070400808645459 $ 0.000070400808645459 السعر الحالي: $ 0.0004087 $ 0.0004087 $ 0.0004087 معرفة المزيد عن سعر Helium Mobile (MOBILE)

توكنوميكس Helium Mobile (MOBILE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Helium Mobile (MOBILE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MOBILE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MOBILE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MOBILE، استكشف السعر المباشر لتوكن MOBILE!

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