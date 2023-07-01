توكنوميكس MCNCOIN (MCN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MCNCOIN (MCN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MCNCOIN (MCN) MCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems. الموقع الرسمي: https://mcncoin.io/ الوثيقة البيضاء: https://mcncoin.io/white-paper مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xdd02bC212E79ACdAb476C9295cDea8a61099Cb79 اشتر MCN الآن!

توكنوميكس MCNCOIN (MCN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MCNCOIN (MCN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.57M $ 7.57M $ 7.57M إجمالي العرض: $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M العرض المتداول: $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.57M $ 7.57M $ 7.57M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 20 $ 20 $ 20 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.06541121432124603 $ 0.06541121432124603 $ 0.06541121432124603 السعر الحالي: $ 0.6305 $ 0.6305 $ 0.6305 معرفة المزيد عن سعر MCNCOIN (MCN)

توكنوميكس MCNCOIN (MCN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MCNCOIN (MCN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MCN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MCN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MCN، استكشف السعر المباشر لتوكن MCN!

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