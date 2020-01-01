توكنوميكس Lava Network (LAVA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lava Network (LAVA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lava Network (LAVA) Lava هو بروتوكول ينسق حركة المرور من وكلاء الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والمحافظ على كل البلوكتشين. يجمع Lava مزودي البيانات ويوجه المعاملات والاستفسارات مثل رصيد محفظتك، بناءً على سرعة وموثوقية المزود. لقد حصل البروتوكول على أكثر من 3.5 مليون دولار من الإيرادات، حيث تدفع سلاسل وتطبيقات مثل NEAR وStarknet وFilecoin وAxelar بالفعل أكثر من مليون دولار لمساهمي LAVA والمزودين لتقديم خدمة فائقة الموثوقية. إذا كانت سلاسل الكتل عبارة عن مدن، فإن Lava تمتلك الطرق. الموقع الرسمي: https://www.lavanet.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://www.lavanet.xyz/whitepaper مستكشف الكتل: https://lava.explorers.guru/ اشتر LAVA الآن!

توكنوميكس Lava Network (LAVA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lava Network (LAVA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 56.00M $ 56.00M $ 56.00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2028 $ 0.2028 $ 0.2028 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03594416552789407 $ 0.03594416552789407 $ 0.03594416552789407 السعر الحالي: $ 0.056 $ 0.056 $ 0.056 معرفة المزيد عن سعر Lava Network (LAVA)

توكنوميكس Lava Network (LAVA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lava Network (LAVA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LAVA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LAVA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LAVA، استكشف السعر المباشر لتوكن LAVA!

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