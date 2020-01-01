توكنوميكس Milady Meme Coin (LADYS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Milady Meme Coin (LADYS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Milady Meme Coin (LADYS) LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection. الموقع الرسمي: https://milady.gg مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x12970E6868f88f6557B76120662c1B3E50A646bf اشتر LADYS الآن!

توكنوميكس Milady Meme Coin (LADYS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Milady Meme Coin (LADYS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 25.71M $ 25.71M $ 25.71M إجمالي العرض: $ 888.00T $ 888.00T $ 888.00T العرض المتداول: $ 734.37T $ 734.37T $ 734.37T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 31.09M $ 31.09M $ 31.09M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000043477 $ 0.00000043477 $ 0.00000043477 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000291162732 $ 0.000000000291162732 $ 0.000000000291162732 السعر الحالي: $ 0.00000003501 $ 0.00000003501 $ 0.00000003501 معرفة المزيد عن سعر Milady Meme Coin (LADYS)

توكنوميكس Milady Meme Coin (LADYS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Milady Meme Coin (LADYS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LADYS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LADYS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LADYS، استكشف السعر المباشر لتوكن LADYS!

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