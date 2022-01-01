توكنوميكس Koma Inu (KOMA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Koma Inu (KOMA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Koma Inu (KOMA) Koma Inu، ابن Shib وحامي عملة BNB، هو توكن مميز على شكل كلب مبني على اللامركزية المجتمعية والأعمال الخيرية. إنه هنا لجعل عملة BNB عظيمة مرة أخرى. الموقع الرسمي: https://komabnb.com مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xd5eaAaC47bD1993d661bc087E15dfb079a7f3C19 اشتر KOMA الآن!

توكنوميكس Koma Inu (KOMA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Koma Inu (KOMA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.33M $ 11.33M $ 11.33M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 493.51M $ 493.51M $ 493.51M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 22.96M $ 22.96M $ 22.96M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2022 $ 0.2022 $ 0.2022 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002571199651579896 $ 0.002571199651579896 $ 0.002571199651579896 السعر الحالي: $ 0.02296 $ 0.02296 $ 0.02296 معرفة المزيد عن سعر Koma Inu (KOMA)

توكنوميكس Koma Inu (KOMA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Koma Inu (KOMA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KOMA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KOMA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KOMA، استكشف السعر المباشر لتوكن KOMA!

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