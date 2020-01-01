توكنوميكس JetTon Game (JETTON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول JetTon Game (JETTON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات JetTon Game (JETTON) JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies. الموقع الرسمي: https://jetton.investments/en الوثيقة البيضاء: https://docs.google.com/document/d/1x7UD0QAkLCeDReWGpzZHALglRp6HuXMb/edit?usp=sharing&ouid=112798349512180798944&rtpof=true&sd=true مستكشف الكتل: https://tonscan.org/jetton/EQAQXlWJvGbbFfE8F3oS8s87lIgdovS455IsWFaRdmJetTon اشتر JETTON الآن!

توكنوميكس JetTon Game (JETTON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار JetTon Game (JETTON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 8.11M $ 8.11M $ 8.11M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 19.33M $ 19.33M $ 19.33M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.1199002098862238 $ 0.1199002098862238 $ 0.1199002098862238 السعر الحالي: $ 0.1933 $ 0.1933 $ 0.1933 معرفة المزيد عن سعر JetTon Game (JETTON)

توكنوميكس JetTon Game (JETTON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس JetTon Game (JETTON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JETTON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JETTON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JETTON، استكشف السعر المباشر لتوكن JETTON!

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