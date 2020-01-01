توكنوميكس Jable (JAB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Jable (JAB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Jable (JAB) Football X هي منصة تنبؤ من الجيل التالي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لكرة القدم، حيث تمزج بسلاسة بين مقاييس الأداء التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والفضول الفكري للمشجعين لإعادة تعريف تجربة كرة القدم. تخلق Football X أساسًا ديناميكيًا للتفاعلات الرقمية المبتكرة من خلال توفير رؤى متقدمة وتوقعات جذابة. بناءً على هذا الأساس، تظهر Jable Token (JAB) كحل دفع مبتكر على تقنية بلوكتشين مصمم حصريًا لتداول المحتوى الرقمي الذي تم إنشاؤه بواسطة Football AI. إنه يسهل استهلاك محتوى كرة القدم الرقمي الذي تم إنشاؤه بواسطة Football AI ويمكّن المشجعين من خلال التعرف على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم على المنصات التي تركز على المشجعين والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي (على سبيل المثال، تخصيص أو إعادة مزج التوقعات، وما إلى ذلك). بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمهد الطريق للتوسع المستقبلي في الدوريات والأندية وخدمات الوسائط. الموقع الرسمي: http://www.jable.io/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x9AaF731799e824a74a4D3a14e6B00bcc28c327dB اشتر JAB الآن!

توكنوميكس Jable (JAB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Jable (JAB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.17023 $ 0.17023 $ 0.17023 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.001557 $ 0.001557 $ 0.001557 معرفة المزيد عن سعر Jable (JAB)

توكنوميكس Jable (JAB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Jable (JAB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JAB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JAB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JAB، استكشف السعر المباشر لتوكن JAB!

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