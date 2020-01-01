توكنوميكس Index Cooperative (INDEX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Index Cooperative (INDEX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Index Cooperative (INDEX) The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto. الموقع الرسمي: https://www.indexcoop.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.indexcoop.com مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x0954906da0Bf32d5479e25f46056d22f08464cab اشتر INDEX الآن!

توكنوميكس Index Cooperative (INDEX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Index Cooperative (INDEX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.65M $ 13.65M $ 13.65M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 7.499 $ 7.499 $ 7.499 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.7946144184895987 $ 0.7946144184895987 $ 0.7946144184895987 السعر الحالي: $ 1.365 $ 1.365 $ 1.365 معرفة المزيد عن سعر Index Cooperative (INDEX)

توكنوميكس Index Cooperative (INDEX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Index Cooperative (INDEX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن INDEX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن INDEX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس INDEX، استكشف السعر المباشر لتوكن INDEX!

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