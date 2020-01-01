توكنوميكس IMO Invest (IMO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول IMO Invest (IMO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات IMO Invest (IMO) أطلق العنان للاستثمار العقاري العالمي مع RWA من خلال $IMO. بسيط، سلس، ومدعوم بتقنية البلوكتشين. الموقع الرسمي: https://imo-invest.com/ الوثيقة البيضاء: https://imo-invest.com/docs/IMO_Whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x5A7a2bf9fFae199f088B25837DcD7E115CF8E1bb اشتر IMO الآن!

توكنوميكس IMO Invest (IMO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار IMO Invest (IMO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 33.42M $ 33.42M $ 33.42M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 1.671 $ 1.671 $ 1.671 معرفة المزيد عن سعر IMO Invest (IMO)

توكنوميكس IMO Invest (IMO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس IMO Invest (IMO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IMO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IMO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IMO، استكشف السعر المباشر لتوكن IMO!

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