توكنوميكس SPACE ID (ID) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SPACE ID (ID)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SPACE ID (ID) SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity. الموقع الرسمي: https://space.id الوثيقة البيضاء: https://docs.space.id مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406 اشتر ID الآن!

توكنوميكس SPACE ID (ID) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SPACE ID (ID)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 184.81M $ 184.81M $ 184.81M إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 340.00M $ 340.00M $ 340.00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.8377 $ 1.8377 $ 1.8377 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 السعر الحالي: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 معرفة المزيد عن سعر SPACE ID (ID)

توكنوميكس SPACE ID (ID): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SPACE ID (ID) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ID التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ID التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ID، استكشف السعر المباشر لتوكن ID!

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