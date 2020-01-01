توكنوميكس HashKey Platform (HSK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول HashKey Platform (HSK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات HashKey Platform (HSK) HSK هو توكن منصة HashKey Group، وسيتم استخدامه في جميع أعمال HashKey، بما في ذلك البورصات المرخصة العالمية، والاستثمار وإدارة الأصول، والتوكن، وخدمات البنية الأساسية، والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، HSK هو التوكن الأصلي وتوكن الغاز لسلسلة HashKey، وهي سلسلة عامة L2، مما يعزز النمو طويل الأجل للنظام البيئي. الموقع الرسمي: https://group.hashkey.com/en/hsk الوثيقة البيضاء: https://e9bfc29f-9778-4595-845d-eeaa28f4cd68.usrfiles.com/ugd/e9bfc2_9247a755877c4468b64ed0a2059fb386.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xe7c6bf469e97eeb0bfb74c8dbff5bd47d4c1c98a اشتر HSK الآن!

توكنوميكس HashKey Platform (HSK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار HashKey Platform (HSK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 142.16M $ 142.16M $ 142.16M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 249.98M $ 249.98M $ 249.98M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 568.70M $ 568.70M $ 568.70M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.5982 $ 2.5982 $ 2.5982 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.24981610577534416 $ 0.24981610577534416 $ 0.24981610577534416 السعر الحالي: $ 0.5687 $ 0.5687 $ 0.5687 معرفة المزيد عن سعر HashKey Platform (HSK)

توكنوميكس HashKey Platform (HSK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس HashKey Platform (HSK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HSK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HSK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HSK، استكشف السعر المباشر لتوكن HSK!

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