توكنوميكس HAI (HAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول HAI (HAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات HAI (HAI) Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services. الموقع الرسمي: https://hacken.ai الوثيقة البيضاء: https://hacken.ai/tokenomics.pdf مستكشف الكتل: https://vechainstats.com/account/0xacc280010b2ee0efc770bce34774376656d8ce14 اشتر HAI الآن!

توكنوميكس HAI (HAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار HAI (HAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.53M $ 7.53M $ 7.53M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 833.45M $ 833.45M $ 833.45M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.04M $ 9.04M $ 9.04M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.4813 $ 0.4813 $ 0.4813 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 السعر الحالي: $ 0.00904 $ 0.00904 $ 0.00904 معرفة المزيد عن سعر HAI (HAI)

توكنوميكس HAI (HAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس HAI (HAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HAI، استكشف السعر المباشر لتوكن HAI!

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