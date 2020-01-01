توكنوميكس Gode Chain (GODE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gode Chain (GODE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gode Chain (GODE) Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases. الموقع الرسمي: https://godechain.com/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x245d9f531757f83064aD808b4c9b220C703a4934 اشتر GODE الآن!

توكنوميكس Gode Chain (GODE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gode Chain (GODE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.007 $ 0.007 $ 0.007 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000153823138845251 $ 0.000153823138845251 $ 0.000153823138845251 السعر الحالي: $ 0.000109 $ 0.000109 $ 0.000109 معرفة المزيد عن سعر Gode Chain (GODE)

توكنوميكس Gode Chain (GODE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gode Chain (GODE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GODE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GODE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GODE، استكشف السعر المباشر لتوكن GODE!

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