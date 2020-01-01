توكنوميكس GAG Token (GAG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GAG Token (GAG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GAG Token (GAG) GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure. الموقع الرسمي: https://gagtoken.com/ الوثيقة البيضاء: https://gagtoken.gitbook.io/gag-token-tr/gag-token-en مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xAD600060a153bc35BD8997ceFE959EFb19026757 اشتر GAG الآن!

توكنوميكس GAG Token (GAG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GAG Token (GAG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04672 $ 0.04672 $ 0.04672 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.00755 $ 0.00755 $ 0.00755 معرفة المزيد عن سعر GAG Token (GAG)

توكنوميكس GAG Token (GAG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GAG Token (GAG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GAG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GAG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GAG، استكشف السعر المباشر لتوكن GAG!

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