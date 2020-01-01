توكنوميكس Foxsy AI (FOXSY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Foxsy AI (FOXSY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Foxsy AI (FOXSY) FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture. الموقع الرسمي: https://foxsy.ai الوثيقة البيضاء: https://project.docs.foxsy.ai/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/CgGWS19zR5xTzgCEcW5Svsuon4hBZwzBwUFimoJStCf2 اشتر FOXSY الآن!

توكنوميكس Foxsy AI (FOXSY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Foxsy AI (FOXSY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.53M $ 5.53M $ 5.53M إجمالي العرض: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B العرض المتداول: $ 661.20M $ 661.20M $ 661.20M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.54M $ 16.54M $ 16.54M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.008731069236607636 $ 0.008731069236607636 $ 0.008731069236607636 السعر الحالي: $ 0.00836 $ 0.00836 $ 0.00836 معرفة المزيد عن سعر Foxsy AI (FOXSY)

توكنوميكس Foxsy AI (FOXSY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Foxsy AI (FOXSY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FOXSY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FOXSY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FOXSY، استكشف السعر المباشر لتوكن FOXSY!

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