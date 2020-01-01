توكنوميكس FORM (FORM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FORM (FORM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FORM (FORM) Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX الموقع الرسمي: https://official.four.meme/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/address/0x5b73A93b4E5e4f1FD27D8b3F8C97D69908b5E284 اشتر FORM الآن!

توكنوميكس FORM (FORM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FORM (FORM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.48B $ 1.48B $ 1.48B إجمالي العرض: $ 580.00M $ 580.00M $ 580.00M العرض المتداول: $ 381.87M $ 381.87M $ 381.87M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.1107 $ 4.1107 $ 4.1107 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.14300383150589102 $ 0.14300383150589102 $ 0.14300383150589102 السعر الحالي: $ 3.8721 $ 3.8721 $ 3.8721 معرفة المزيد عن سعر FORM (FORM)

توكنوميكس FORM (FORM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FORM (FORM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FORM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FORM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FORM، استكشف السعر المباشر لتوكن FORM!

كيفية شراء FORM هل أنت مهتم بإضافة FORM (FORM) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء FORM ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء FORM على MEXC الآن!

تاريخ سعر FORM (FORM) يساعد تحليل تاريخ أسعار FORM المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار FORM الآن!

توقعات سعر FORM هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه FORM؟ تجمع صفحة توقعات أسعار FORM الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر FORM الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!