توكنوميكس FEG Token (FEG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FEG Token (FEG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FEG Token (FEG) FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website. الموقع الرسمي: https://www.feg.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.feg.io/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/address/0xf3c7cecf8cbc3066f9a87b310cebe198d00479ac اشتر FEG الآن!

توكنوميكس FEG Token (FEG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FEG Token (FEG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M إجمالي العرض: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B العرض المتداول: $ 84.13B $ 84.13B $ 84.13B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.91M $ 8.91M $ 8.91M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0013849 $ 0.0013849 $ 0.0013849 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 السعر الحالي: $ 0.0000891 $ 0.0000891 $ 0.0000891 معرفة المزيد عن سعر FEG Token (FEG)

توكنوميكس FEG Token (FEG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FEG Token (FEG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FEG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FEG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FEG، استكشف السعر المباشر لتوكن FEG!

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