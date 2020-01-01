توكنوميكس First Digital USD (FDUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول First Digital USD (FDUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات First Digital USD (FDUSD) "أول دولار رقمي (FDUSD) هو عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1، تصدرها First Digital Labs، الاسم التجاري لشركة FD121 Limited. عملة FDUSD المستقرة مدعومة على أساس 1:1 من خلال دولار أمريكي واحد أو أصل ذو قيمة عادلة مكافئة، يتم الاحتفاظ به في حسابات مؤسسات مالية منظمة في آسيا. يتم نشر تدقيقات الاحتياطي المستقلة شهريًا. FDUSD متاحة حاليًا على شبكة Ethereum وBNB Chain وSui. الموقع الرسمي: https://firstdigitallabs.com/ الوثيقة البيضاء: https://resources.cryptocompare.com/asset-management/3242/1693209082602.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/9zNQRsGLjNKwCUU5Gq5LR8beUCPzQMVMqKAi3SSZh54u اشتر FDUSD الآن!

توكنوميكس First Digital USD (FDUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار First Digital USD (FDUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.0147 $ 1.0147 $ 1.0147 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 السعر الحالي: $ 0.997 $ 0.997 $ 0.997 معرفة المزيد عن سعر First Digital USD (FDUSD)

توكنوميكس First Digital USD (FDUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس First Digital USD (FDUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FDUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FDUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FDUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن FDUSD!

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