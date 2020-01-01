توكنوميكس Euler Finance (EUL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Euler Finance (EUL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Euler Finance (EUL) Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party. الموقع الرسمي: https://www.euler.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.euler.finance/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b اشتر EUL الآن!

توكنوميكس Euler Finance (EUL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Euler Finance (EUL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 234.52M $ 234.52M $ 234.52M إجمالي العرض: $ 27.18M $ 27.18M $ 27.18M العرض المتداول: $ 19.71M $ 19.71M $ 19.71M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 323.39M $ 323.39M $ 323.39M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 16.985 $ 16.985 $ 16.985 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.4404454386373047 $ 1.4404454386373047 $ 1.4404454386373047 السعر الحالي: $ 11.897 $ 11.897 $ 11.897 معرفة المزيد عن سعر Euler Finance (EUL)

توكنوميكس Euler Finance (EUL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Euler Finance (EUL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EUL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EUL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EUL، استكشف السعر المباشر لتوكن EUL!

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