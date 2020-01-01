توكنوميكس EDU Coin (EDU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول EDU Coin (EDU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات EDU Coin (EDU) The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions. الموقع الرسمي: https://www.opencampus.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://open-campus.gitbook.io/open-campus-protocol-whitepaper/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639 اشتر EDU الآن!

توكنوميكس EDU Coin (EDU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار EDU Coin (EDU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 52.16M $ 52.16M $ 52.16M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 410.72M $ 410.72M $ 410.72M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 127.00M $ 127.00M $ 127.00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 السعر الحالي: $ 0.127 $ 0.127 $ 0.127 معرفة المزيد عن سعر EDU Coin (EDU)

توكنوميكس EDU Coin (EDU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس EDU Coin (EDU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EDU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EDU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EDU، استكشف السعر المباشر لتوكن EDU!

كيفية شراء EDU هل أنت مهتم بإضافة EDU Coin (EDU) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء EDU ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء EDU على MEXC الآن!

تاريخ سعر EDU Coin (EDU) يساعد تحليل تاريخ أسعار EDU المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار EDU الآن!

توقعات سعر EDU هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه EDU؟ تجمع صفحة توقعات أسعار EDU الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر EDU الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!