توكنوميكس Dusk Network (DUSK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dusk Network (DUSK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dusk Network (DUSK) Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability. الموقع الرسمي: https://www.dusk.network الوثيقة البيضاء: https://dusk-cms.ams3.digitaloceanspaces.com/Dusk_Whitepaper_2024_4db72f92a1.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551 اشتر DUSK الآن!

توكنوميكس Dusk Network (DUSK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dusk Network (DUSK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 29.94M $ 29.94M $ 29.94M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 485.70M $ 485.70M $ 485.70M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 61.64M $ 61.64M $ 61.64M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.7069 $ 0.7069 $ 0.7069 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01105859193 $ 0.01105859193 $ 0.01105859193 السعر الحالي: $ 0.06164 $ 0.06164 $ 0.06164 معرفة المزيد عن سعر Dusk Network (DUSK)

توكنوميكس Dusk Network (DUSK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dusk Network (DUSK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DUSK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DUSK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DUSK، استكشف السعر المباشر لتوكن DUSK!

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