توكنوميكس Dimitra Token (DMTR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dimitra Token (DMTR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dimitra Token (DMTR) Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others. الموقع الرسمي: https://dimitra.io/ الوثيقة البيضاء: https://dimitra.io/token مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x51cB253744189f11241becb29BeDd3F1b5384fdB اشتر DMTR الآن!

توكنوميكس Dimitra Token (DMTR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dimitra Token (DMTR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.05M $ 8.05M $ 8.05M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 486.50M $ 486.50M $ 486.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.54M $ 16.54M $ 16.54M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 السعر الحالي: $ 0.01654 $ 0.01654 $ 0.01654 معرفة المزيد عن سعر Dimitra Token (DMTR)

توكنوميكس Dimitra Token (DMTR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dimitra Token (DMTR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DMTR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DMTR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DMTR، استكشف السعر المباشر لتوكن DMTR!

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