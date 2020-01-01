توكنوميكس CRTAI NETWORK (CRTAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CRTAI NETWORK (CRTAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CRTAI NETWORK (CRTAI) CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots. الموقع الرسمي: http://crtainetwork.com الوثيقة البيضاء: https://crtainetwork.com/docs/whitepaper_5.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x88e4adc30b5dd08122d55b0cef013062a94986da اشتر CRTAI الآن!

توكنوميكس CRTAI NETWORK (CRTAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CRTAI NETWORK (CRTAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 45.10K $ 45.10K $ 45.10K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 352.90M $ 352.90M $ 352.90M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0193 $ 0.0193 $ 0.0193 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000102092136892928 $ 0.000102092136892928 $ 0.000102092136892928 السعر الحالي: $ 0.0001278 $ 0.0001278 $ 0.0001278 معرفة المزيد عن سعر CRTAI NETWORK (CRTAI)

توكنوميكس CRTAI NETWORK (CRTAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CRTAI NETWORK (CRTAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CRTAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CRTAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CRTAI، استكشف السعر المباشر لتوكن CRTAI!

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