توكنوميكس COTI (COTI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول COTI (COTI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات COTI (COTI) COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business. الموقع الرسمي: https://coti.io/ الوثيقة البيضاء: https://coti.io/files/coti_v2_whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://explorer.coti.io/ اشتر COTI الآن!

توكنوميكس COTI (COTI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار COTI (COTI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 124.15M $ 124.15M $ 124.15M إجمالي العرض: $ 4.91B $ 4.91B $ 4.91B العرض المتداول: $ 2.26B $ 2.26B $ 2.26B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 269.46M $ 269.46M $ 269.46M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00622556408704 $ 0.00622556408704 $ 0.00622556408704 السعر الحالي: $ 0.05488 $ 0.05488 $ 0.05488 معرفة المزيد عن سعر COTI (COTI)

توكنوميكس COTI (COTI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس COTI (COTI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن COTI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن COTI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس COTI، استكشف السعر المباشر لتوكن COTI!

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