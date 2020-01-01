توكنوميكس Core DAO (CORE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Core DAO (CORE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Core DAO (CORE) Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma. الموقع الرسمي: https://www.coredao.org/ الوثيقة البيضاء: https://docs.coredao.org/core-white-paper-v1.0.5/ مستكشف الكتل: https://scan.coredao.org/ اشتر CORE الآن!

توكنوميكس Core DAO (CORE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Core DAO (CORE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 519.11M $ 519.11M $ 519.11M إجمالي العرض: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B العرض المتداول: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 30.003 $ 30.003 $ 30.003 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 السعر الحالي: $ 0.5156 $ 0.5156 $ 0.5156 معرفة المزيد عن سعر Core DAO (CORE)

توكنوميكس Core DAO (CORE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Core DAO (CORE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CORE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CORE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CORE، استكشف السعر المباشر لتوكن CORE!

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