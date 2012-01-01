توكنوميكس COQ INU (COQ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول COQ INU (COQ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات COQ INU (COQ) Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life. الموقع الرسمي: https://www.coqinu.com/ الوثيقة البيضاء: https://medium.com/@wojaksatoshi/coq-inu-i-have-a-meme-1ccb9f29f52d مستكشف الكتل: https://snowtrace.io/token/0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329?chainId=43114 اشتر COQ الآن!

توكنوميكس COQ INU (COQ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار COQ INU (COQ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 45.48M $ 45.48M $ 45.48M إجمالي العرض: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T العرض المتداول: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 45.48M $ 45.48M $ 45.48M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000058 $ 0.0000058 $ 0.0000058 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 السعر الحالي: $ 0.0000006551 $ 0.0000006551 $ 0.0000006551 معرفة المزيد عن سعر COQ INU (COQ)

توكنوميكس COQ INU (COQ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس COQ INU (COQ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن COQ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن COQ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس COQ، استكشف السعر المباشر لتوكن COQ!

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