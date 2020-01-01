توكنوميكس Clore AI (CLORE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Clore AI (CLORE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Clore AI (CLORE) Clore.ai is an innovative platform that connects individuals and businesses seeking to utilize high-performance GPUs for various tasks, such as artificial intelligence training, video rendering, and cryptocurrency mining. By providing a user-friendly marketplace, Clore.ai enables users to access powerful computing resources at competitive prices and on a flexible basis. الموقع الرسمي: https://www.clore.ai الوثيقة البيضاء: https://clore.ai/assets/pdf/Proof%20Of%20Holding.pdf مستكشف الكتل: https://clore.cryptoscope.io/ اشتر CLORE الآن!

توكنوميكس Clore AI (CLORE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Clore AI (CLORE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.60M $ 10.60M $ 10.60M إجمالي العرض: $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B العرض المتداول: $ 568.28M $ 568.28M $ 568.28M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 24.24M $ 24.24M $ 24.24M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002873471608704941 $ 0.002873471608704941 $ 0.002873471608704941 السعر الحالي: $ 0.018644 $ 0.018644 $ 0.018644 معرفة المزيد عن سعر Clore AI (CLORE)

توكنوميكس Clore AI (CLORE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Clore AI (CLORE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CLORE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CLORE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CLORE، استكشف السعر المباشر لتوكن CLORE!

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