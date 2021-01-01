معلومات CARV (CARV)

CARV تقوم ببناء واحدة من أكبر طبقات البيانات المعيارية للألعاب والذكاء الاصطناعي. تأسست CARV في عام 2021، وقد بنت: CARV Protocol، وهي بنية تحتية للبيانات من البداية إلى النهاية لتمكين المستخدمين من امتلاك بياناتهم والتحكم فيها وتحقيق الدخل منها، مع توفير بيانات عالية الجودة لصناعات الألعاب والذكاء الاصطناعي وغيرها من الصناعات كثيفة البيانات لدفع الابتكار. CARV Play، أول تطبيق رائد يركز على الألعاب على CARV Protocol لتوزيع الألعاب والوسائط الاجتماعية ونظام الاعتماد. BANANA، لعبة صغيرة تعتمد على TON. حتى الآن، قامت CARV بتوظيف أكثر من 2.8 مليون لاعب حول العالم بمعدل 650 ألف UAW يوميًا، ومتكاملة مع 790 لعبة web2 و3، مما أدى إلى توليد ما يقرب من 4 ملايين دولار من الإيرادات في النصف الأول من عام 2024 وحده.