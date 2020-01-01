توكنوميكس BRN Metaverse (BRN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BRN Metaverse (BRN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BRN Metaverse (BRN) BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience. الموقع الرسمي: https://www.brnmetaverse.net/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.brnmetaverse.net/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x926ecc7687fcfb296e97a2b4501f41a6f5f8c214 اشتر BRN الآن!

توكنوميكس BRN Metaverse (BRN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BRN Metaverse (BRN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.36M $ 3.36M $ 3.36M إجمالي العرض: $ 29.70M $ 29.70M $ 29.70M العرض المتداول: $ 27.95M $ 27.95M $ 27.95M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 6.48 $ 6.48 $ 6.48 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04244566583465009 $ 0.04244566583465009 $ 0.04244566583465009 السعر الحالي: $ 0.12036 $ 0.12036 $ 0.12036 معرفة المزيد عن سعر BRN Metaverse (BRN)

توكنوميكس BRN Metaverse (BRN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BRN Metaverse (BRN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BRN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BRN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BRN، استكشف السعر المباشر لتوكن BRN!

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