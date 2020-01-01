توكنوميكس Big Time (BIGTIME) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Big Time (BIGTIME)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Big Time (BIGTIME) Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items. الموقع الرسمي: https://bigtime.gg/ الوثيقة البيضاء: https://wiki.bigtime.gg/big-time-getting-started/welcome-to-big-time-wiki مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x64Bc2cA1Be492bE7185FAA2c8835d9b824c8a194 اشتر BIGTIME الآن!

توكنوميكس Big Time (BIGTIME) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Big Time (BIGTIME)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 120.46M $ 120.46M $ 120.46M إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 308.20M $ 308.20M $ 308.20M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.99717 $ 0.99717 $ 0.99717 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 السعر الحالي: $ 0.06164 $ 0.06164 $ 0.06164 معرفة المزيد عن سعر Big Time (BIGTIME)

توكنوميكس Big Time (BIGTIME): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Big Time (BIGTIME) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BIGTIME التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BIGTIME التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BIGTIME، استكشف السعر المباشر لتوكن BIGTIME!

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