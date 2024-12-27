توكنوميكس Bitget Token (BGB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bitget Token (BGB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bitget Token (BGB) Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool. الموقع الرسمي: https://www.bitget.com/ الوثيقة البيضاء: https://img.bitgetimg.com/multiLang/events/BGB-whitepaper-en-20241227.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x54D2252757e1672EEaD234D27B1270728fF90581 اشتر BGB الآن!

توكنوميكس Bitget Token (BGB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bitget Token (BGB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.12B $ 5.12B $ 5.12B إجمالي العرض: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B العرض المتداول: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.12B $ 5.12B $ 5.12B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.05835925 $ 0.05835925 $ 0.05835925 السعر الحالي: $ 4.48952 $ 4.48952 $ 4.48952 معرفة المزيد عن سعر Bitget Token (BGB)

توكنوميكس Bitget Token (BGB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bitget Token (BGB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BGB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BGB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BGB، استكشف السعر المباشر لتوكن BGB!

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