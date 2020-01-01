توكنوميكس BENQI (BENQI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BENQI (BENQI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BENQI (BENQI) BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner. الموقع الرسمي: https://benqi.fi/ الوثيقة البيضاء: https://docs.benqi.fi/ مستكشف الكتل: https://avascan.info/blockchain/c/token/0xe286298A3293483f3aA4Bf8b748bb7aAdF2830d1 اشتر BENQI الآن!

توكنوميكس BENQI (BENQI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BENQI (BENQI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 51.75M $ 51.75M $ 51.75M إجمالي العرض: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B العرض المتداول: $ 7.11B $ 7.11B $ 7.11B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 52.42M $ 52.42M $ 52.42M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.007281 $ 0.007281 $ 0.007281 معرفة المزيد عن سعر BENQI (BENQI)

توكنوميكس BENQI (BENQI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BENQI (BENQI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BENQI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BENQI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BENQI، استكشف السعر المباشر لتوكن BENQI!

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