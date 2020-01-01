توكنوميكس Banana Gun (BANANA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Banana Gun (BANANA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Banana Gun (BANANA) Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way. الموقع الرسمي: https://bananagun.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.bananagun.io/the-banana-token/tokenomics مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4 اشتر BANANA الآن!

توكنوميكس Banana Gun (BANANA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Banana Gun (BANANA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 102.13M $ 102.13M $ 102.13M إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 255.10M $ 255.10M $ 255.10M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 81.883 $ 81.883 $ 81.883 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 السعر الحالي: $ 25.51 $ 25.51 $ 25.51 معرفة المزيد عن سعر Banana Gun (BANANA)

توكنوميكس Banana Gun (BANANA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Banana Gun (BANANA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BANANA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BANANA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BANANA، استكشف السعر المباشر لتوكن BANANA!

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