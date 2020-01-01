توكنوميكس Aethir (ATH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Aethir (ATH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Aethir (ATH) Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions. الموقع الرسمي: https://www.aethir.com/ الوثيقة البيضاء: https://aethir.gitbook.io/aethir/ljvx8d8ee4ElPliP31K1 مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/Dm5BxyMetG3Aq5PaG1BrG7rBYqEMtnkjvPNMExfacVk7 اشتر ATH الآن!

توكنوميكس Aethir (ATH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Aethir (ATH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 374.07M $ 374.07M $ 374.07M إجمالي العرض: $ 42.93B $ 42.93B $ 42.93B العرض المتداول: $ 10.64B $ 10.64B $ 10.64B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.51B $ 1.51B $ 1.51B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.024430599906132534 $ 0.024430599906132534 $ 0.024430599906132534 السعر الحالي: $ 0.03516 $ 0.03516 $ 0.03516 معرفة المزيد عن سعر Aethir (ATH)

توكنوميكس Aethir (ATH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Aethir (ATH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ATH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ATH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ATH، استكشف السعر المباشر لتوكن ATH!

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