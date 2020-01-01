توكنوميكس Argentine Football (ARG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Argentine Football (ARG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Argentine Football (ARG) Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. الموقع الرسمي: https://socios.com مستكشف الكتل: https://chiliscan.com/token/0xd34625c1c812439229EF53e06f22053249D011f5 اشتر ARG الآن!

توكنوميكس Argentine Football (ARG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Argentine Football (ARG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.83M $ 6.83M $ 6.83M إجمالي العرض: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M العرض المتداول: $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.07M $ 16.07M $ 16.07M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.269 $ 9.269 $ 9.269 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 السعر الحالي: $ 0.8034 $ 0.8034 $ 0.8034 معرفة المزيد عن سعر Argentine Football (ARG)

توكنوميكس Argentine Football (ARG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Argentine Football (ARG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ARG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ARG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ARG، استكشف السعر المباشر لتوكن ARG!

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