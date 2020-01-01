توكنوميكس Hey Anon (ANON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hey Anon (ANON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hey Anon (ANON) إن HeyAnon هو بروتوكول DeFi مصمم لتبسيط تفاعلات DeFi وتجميع المعلومات الأساسية المتعلقة بالمشروع. من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي التفاعلي وتجميع البيانات في الوقت الفعلي، يتيح HeyAnon للمستخدمين إدارة عمليات DeFi والبقاء على اطلاع على تحديثات المشروع وتحليل الاتجاهات عبر منصات وبروتوكولات مختلفة. إنه يدمج معالجة اللغة الطبيعية لمعالجة مطالبات المستخدم وتنفيذ إجراءات DeFi المعقدة وتقديم رؤى في الوقت الفعلي تقريبًا من تدفقات معلومات متعددة. الموقع الرسمي: https://heyanon.ai/ الوثيقة البيضاء: https://docs.heyanon.ai/heyanon.ai مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T اشتر ANON الآن!

توكنوميكس Hey Anon (ANON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hey Anon (ANON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 36.52M $ 36.52M $ 36.52M إجمالي العرض: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M العرض المتداول: $ 13.43M $ 13.43M $ 13.43M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 57.12M $ 57.12M $ 57.12M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 16.56 $ 16.56 $ 16.56 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.1291481850667386 $ 1.1291481850667386 $ 1.1291481850667386 السعر الحالي: $ 2.72 $ 2.72 $ 2.72 معرفة المزيد عن سعر Hey Anon (ANON)

توكنوميكس Hey Anon (ANON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hey Anon (ANON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ANON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ANON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ANON، استكشف السعر المباشر لتوكن ANON!

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