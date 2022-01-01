توكنوميكس Animecoin (ANIME) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Animecoin (ANIME)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Animecoin (ANIME) تحول Animecoin صناعة الأنمي العالمية إلى شبكة إبداعية مملوكة للمجتمع. وباعتبارها العملة الثقافية لصناعة الأنمي، تعمل Animecoin على دعم الاقتصاد الرقمي حيث يمكن لمليار معجب عالمي تشكيل مستقبل الأنمي وامتلاكه. منذ إطلاق Azuki في يناير 2022 كعلامة تجارية رائدة للأنمي على شبكة الويب 3، تم تشكيل مجتمع عالمي للبناء نحو عالم أنمي مفتوح. الآن، تعمل Animecoin على توسيع هذه الرؤية بمهمة قوية: تمكين مليار معجب عالمي من تشكيل مستقبل ثقافة الأنمي وامتلاكه. الموقع الرسمي: https://www.anime.xyz مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x4dc26fc5854e7648a064a4abd590bbe71724c277 اشتر ANIME الآن!

توكنوميكس Animecoin (ANIME) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Animecoin (ANIME)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 96.37M $ 96.37M $ 96.37M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 5.54B $ 5.54B $ 5.54B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01230881396082252 $ 0.01230881396082252 $ 0.01230881396082252 السعر الحالي: $ 0.0174 $ 0.0174 $ 0.0174 معرفة المزيد عن سعر Animecoin (ANIME)

توكنوميكس Animecoin (ANIME): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Animecoin (ANIME) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ANIME التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ANIME التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ANIME، استكشف السعر المباشر لتوكن ANIME!

كيفية شراء ANIME هل أنت مهتم بإضافة Animecoin (ANIME) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء ANIME ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء ANIME على MEXC الآن!

تاريخ سعر Animecoin (ANIME) يساعد تحليل تاريخ أسعار ANIME المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار ANIME الآن!

توقعات سعر ANIME هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه ANIME؟ تجمع صفحة توقعات أسعار ANIME الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر ANIME الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!