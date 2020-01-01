توكنوميكس AME Chain (AME) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AME Chain (AME)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AME Chain (AME) AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source. الموقع الرسمي: https://amechain.io/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.amechain.io/ مستكشف الكتل: https://amescan.io اشتر AME الآن!

توكنوميكس AME Chain (AME) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AME Chain (AME)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 203.20K $ 203.20K $ 203.20K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 406.40K $ 406.40K $ 406.40K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000295861409807915 $ 0.000295861409807915 $ 0.000295861409807915 السعر الحالي: $ 0.0004064 $ 0.0004064 $ 0.0004064 معرفة المزيد عن سعر AME Chain (AME)

توكنوميكس AME Chain (AME): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AME Chain (AME) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AME التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AME التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AME، استكشف السعر المباشر لتوكن AME!

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