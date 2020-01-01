توكنوميكس OKZOO (AIOT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OKZOO (AIOT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OKZOO (AIOT) تُطلق OKZOO أول شبكة بيانات بيئية لامركزية على مستوى المدن في العالم من خلال نظام مترابط من أجهزة إنترنت الأشياء الصناعية (AIoT). من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع إنترنت الأشياء اللامركزي (DeIoT)، تُوزّع OKZOO أجهزة محمولة مزودة بعُقد استشعار دقيقة تجمع البيانات البيئية الخارجية والمنزلية من خلال حيوانات أليفة ذكية. يُساهم المستخدمون في هذه الشبكة الأساسية ويكسبون حوافز من نظير إلى نظير عبر رموز AIOT$، والتي يُمكن رهنها للحصول على مكافآت على السلسلة ومزايا داخل اللعبة، مما يُنشئ نظامًا بيئيًا مستدامًا يُشغّل تطبيقات الذكاء الاصطناعي البيئية المبتكرة. الموقع الرسمي: https://okzoo.app/ الوثيقة البيضاء: https://okzoo.app/en/docs مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x55ad16bd573b3365f43a9daeb0cc66a73821b4a5 اشتر AIOT الآن!

توكنوميكس OKZOO (AIOT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OKZOO (AIOT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 34.61M $ 34.61M $ 34.61M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 82.52M $ 82.52M $ 82.52M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 419.46M $ 419.46M $ 419.46M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.08647478881309605 $ 0.08647478881309605 $ 0.08647478881309605 السعر الحالي: $ 0.41946 $ 0.41946 $ 0.41946 معرفة المزيد عن سعر OKZOO (AIOT)

توكنوميكس OKZOO (AIOT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OKZOO (AIOT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIOT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIOT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIOT، استكشف السعر المباشر لتوكن AIOT!

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