توكنوميكس AIA Chain (AIA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AIA Chain (AIA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AIA Chain (AIA) بلوكتشين AIAchain هي سلسلة عامة ناشئة تجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي والدفع المالي ومتوافقة مع EVM. تعمل على تحسين سرعة المعاملات وتقليل التكاليف مع الحفاظ على درجة عالية من الأمان وقابلية التوسع. من خلال التشغيل المتوازي للتوكن الأصلي AIA وآليات الإجماع المعتمدة APoS وAISN، تعمل على تعزيز التطبيق الواسع النطاق لتقنية البلوكتشين، وتوفر حلولاً تقنية فعالة، وتدعم الشركات والمطورين في جميع أنحاء العالم لإطلاق تطبيقات البلوكتشين المبتكرة. الموقع الرسمي: https://aiachain.org الوثيقة البيضاء: https://aiachain.org/paper مستكشف الكتل: https://aiascan.com اشتر AIA الآن!

توكنوميكس AIA Chain (AIA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AIA Chain (AIA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 13.19B $ 13.19B $ 13.19B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.47M $ 18.47M $ 18.47M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03641 $ 0.03641 $ 0.03641 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000777112564092535 $ 0.000777112564092535 $ 0.000777112564092535 السعر الحالي: $ 0.0014 $ 0.0014 $ 0.0014 معرفة المزيد عن سعر AIA Chain (AIA)

توكنوميكس AIA Chain (AIA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AIA Chain (AIA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIA، استكشف السعر المباشر لتوكن AIA!

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