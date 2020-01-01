توكنوميكس Delysium (AGI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Delysium (AGI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Delysium (AGI) The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store. الموقع الرسمي: https://www.delysium.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.delysium.com/whitepaper مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/8bUbe1ujsM1G3JEbBWVVCXa2widmuPdKUB2rGKMYFw7R اشتر AGI الآن!

توكنوميكس Delysium (AGI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Delysium (AGI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 79.63M $ 79.63M $ 79.63M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.67 $ 0.67 $ 0.67 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.012234014055111651 $ 0.012234014055111651 $ 0.012234014055111651 السعر الحالي: $ 0.05465 $ 0.05465 $ 0.05465 معرفة المزيد عن سعر Delysium (AGI)

توكنوميكس Delysium (AGI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Delysium (AGI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AGI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AGI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AGI، استكشف السعر المباشر لتوكن AGI!

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