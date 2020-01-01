توكنوميكس Arsenal Fan Token (AFC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Arsenal Fan Token (AFC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Arsenal Fan Token (AFC) Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans. الموقع الرسمي: https://www.arsenal.com/news/afc-fan-token-everything-you-need-know مستكشف الكتل: https://chiliscan.com/token/0x1d4343d35f0E0e14C14115876D01dEAa4792550b اشتر AFC الآن!

توكنوميكس Arsenal Fan Token (AFC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Arsenal Fan Token (AFC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5.95 $ 5.95 $ 5.95 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 السعر الحالي: $ 0.4084 $ 0.4084 $ 0.4084 معرفة المزيد عن سعر Arsenal Fan Token (AFC)

توكنوميكس Arsenal Fan Token (AFC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Arsenal Fan Token (AFC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AFC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AFC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AFC، استكشف السعر المباشر لتوكن AFC!

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