استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Tradoor نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 2.5473 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Tradoor نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 2.6746 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر TRADOOR هو $ 2.8083 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر TRADOOR هو $ 2.9488 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TRADOOR في عام 2029 هو $ 3.0962 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TRADOOR في عام 2030 هو $ 3.2510 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Tradoor نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 5.2956.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Tradoor نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 8.6260.